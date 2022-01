Taktikkollen - Vilde Bøe Risa: Box till box och bolldistribution

Jag kommer i dessa artiklar, med spelare som är med i Their Pitch att använda scoutingverktyget och plattformen Transfer Lab, där vi kan titta på spelares olika mätvärden i olika positionen och rollen beroende på vilken profil en spelare har. När det gäller Risa har jag valt profilen defensiv mittfältare - box till box spelarprofilen. Här ser vi att Risa rankas högt på den 93:e percentilen när vi jämför henne med andra defensiva mittfältare med box till box-profilen i WSL. Som nämnts tidigare ligger hennes kvaliteter särskilt i bollprogression (driva bollen framåt med fötterna) 92:a percentilen och samma när det gäller att ta bollen och stoppa motståndare vid anfall. Hon rankas också högt på percentilen, 96, (on expected goals from open play) jämfört med andra mittfältare i Barclay’s Women’s Super League. Rankingen i Transfer Lab är baserade på säsongen som spelas nu.

