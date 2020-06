Moberg Karlsson målskytt - när Sparta Prag föll

David Moberg Karlssons målform håller i sig i Sparta Prag. Under söndagen nätade han mot Viktoria Plzen - förgäves då hans klubb föll i mästerskapsserien.

Den tjeckiska ligan är tillbaka efter ett längre uppehåll där den svenske anfallaren David Moberg Karlsson fått en kalasstart.

Under söndagen ställdes hans Sparta Prag mot Viktoria Plzen i mästerskapsserien. "DMK" inledde på bänken men efter en dryg timmes spel fick svensken hoppa in när laget låg under med 2-0.

Det var när hemmalaget Plzen fick en spelare utvisad som "DMK":s chans skulle komma. I den 88:e matchminuten vek Moberg Karlsson inåt från höger och avlossade ett skott som Plzens målvakt inte kunde rädda. Reducerat till 2-1.

Tyvärr var målet förgäves då domaren kort därpå blåste av matchen.