Sam Larssons framtid osäker: "Inget skrivet i sten"

Sam Larsson anslöt till Antalyaspor från kinesiska Dalian under sommaren 2022. Han skrev då på ett avtal som sträckte sig till sommaren 2024. I avtalet ingick även en option för ytterligare en säsong i den turkiska klubben.

Detta är en option som nu har aktiverats.

När Fotbollskanalen når Daniel Larsson, som är både agent och bror till Sam Larsson, förklarar han:

- Det (optionsåret) är aktiverat eftersom han har spelat ett visst antal matcher. Men det är inte skrivet i sten vad som händer under sommaren ännu, säger Daniel Larsson.

Finns det något konkret erbjudande att ta ställning till i dagsläget?

Annons - Mer än så kan jag dessvärre inte gå in på. Det är mycket som händer under den här perioden, så jag kan inte uttala mig mer än så just nu.

Under säsongen har Sam Larsson noterats för 35 ligamatcher för Antalyaspor. På dessa har han svarat för fem mål och en assist. Antalyaspor slutade tia i den turkiska ligan.