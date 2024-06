Uppgifter: Sam Larsson saknar lön - kan lämna Antalyaspor

Ytterforwarden Sam Larsson, 31, har fått sitt kontrakt med Antalyaspor förlängt med ytterligare en säsong. Ett extra optionsår har aktiverats.

Det berättade den tidigare IFK Göteborg-spelarens bror och agent, Daniel Larsson för Fotbollskanalen häromveckan:

- Men det är inte skrivet i sten vad som händer under sommaren ännu, sa agenten då.

Finns det något konkret erbjudande att ta ställning till i dagsläget?

- Mer än så kan jag dessvärre inte gå in på. Det är mycket som händer under den här perioden, så jag kan inte uttala mig mer än så just nu.

Nu skriver turkiska Ajansspor att Sam Larsson är nära att lämna Antalyaspor, trots det förlänga kontraktet. Det är oklart om svensken kommer till försäsongslägret som börjar den 1 juli.

Anledningen är att 31-åringen inte har fått förra säsongens lön utbetald till fullo. Enligt Ajansspor ska ytterforwarden rapporterat ärendet till Fifa och Antalyaspor uppges ha 15 dagar på sig att betala - annars kan spelaren lämna klubben.

I början av juni berättade Fotbollskanalen att nämnde Larsson nyligen gick segrande ur en tvist med sin tidigare kinesiska klubb, Dalian. Cas, idrottens skiljedomstol, gav svensken rätt till runt 28 miljoner kronor efter skatt. Problemet? Dalian har stängt ner sin verksamhet på grund av ekonomiska besvär och finns inte längre.

Sam Larsson noterades för sex mål och en assist på 39 matcher för Antalyaspor den nyss avslutade säsongen. Han kom till klubben sommaren 2022, efter att ha brutit med Dalian.