Zuta fick tuff tackling från tidigare Liverpoolback - resulterade i dobbmärken

Leonard Zuta lämnade för lite mer än en månad sedan krotiska Rijeka för spel i turkiska Konyaspor. Där har han omgående tagit en ordinarie plats och i går mot Fenerbahce spelade han från start.

Då fick Zuta en rejäl tackling av den tidigare Liverpoolbacken Martin Skrtel i den första halvleken och nu visar han upp vad det resulterade i. På en bild som Konyaspor lagt ut på sitt Twitter-konto går det se att den svenske backen fick en rejäl törn och han visar upp flera dobbmärken och ett blodigt ben. I situationen varnades inte Skrtel.

Smällen hindrade dock inte Zuta från att spela vidare och han var på planen under hela matchen. Mötet slutade 1-1. Efter matchen berättade Zuta för turkiska medier att han tyckte att domaren kunde granskat situationen med hjälp av VAR.

Leonard Zuta’s leg after Martin Skrtel’s horror tackle. Skrtel was not booked for this 🤔 #worldinmotion pic.twitter.com/oGp1FhGexe