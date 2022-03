Blomqvists succé: tvåmålsskytt i tyska cupen

I slutet av november fick drog Rebecka Blomqvist på sig en skada under VM-kvalet och tvingades vara borta resten av året. Och sedan hon kommit tillbaka har hon hittat målformen.

Senast när Wolfsburg ställdes mot Werder Bremen i ligamötet stod hon för ett mål, och när man i dag tog sig vidare i den tyska cupen blev det två baljor.

Wolfsburg hade kopplat grepp om kvartsfinalen i den tyska cupen mot SC Sand tidigt efter att man i den 14:e minuten tagit ledningen på straff via lagkapten Dominique Janssen. Två minuter senare kom nästa mål - Felicitas Rauch tog frisparken från 30 meter, och bollen lyckades leta sig in i nätmaskorna.

ANNONS

Sand hade svårt att hänga med och när det sedan blev Rebecka Blomqvists tur att skriva in sig i målprotokollet stod det redan 4-0. Svenskan som hade missat flera chanser tidigare petade in ett inlägg som hittade in bakom xx i den 69:e minuten. Strax därefter hade hon ännu en gyllene chans men bollen tog i ribban.

Men kvällen slutade inte där för landslagsanfallaren, i den 85:e minuten kom också hennes andra mål.

Matchen slutade 7-0 och den regerande mästaren är nu redo för semifinal i den tyska cupen. Sedan tidigare är även Hanna Glas, Bayern München klara för semifinal.