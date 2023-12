Forsberg nätade - och blev hyllad i sista hemmamatchen

Svenske landslagsstjärnan Emil Forsberg, 32, lämnar i januari RB Leipzig - efter nio år i den tyska storklubben - för New York Red Bulls i MLS.

Under lördagskvällen spelades därmed den sista hemmamatchen för Forsbergs del med Leipzig mot Hoffenheim på Red Bull Arena.

Forsberg inledde på bänken, och blev redan under första halvlek hyllad av supportrar, som skrek hans namn och höll upp banderoller om honom på läktarplats. I den 66:e minuten fick han till slut, vid ställningen 1-1, komma in på planen, och behövde inte lång tid på sig att påverka matchen. Rejält.

Forsberg stänkte, i den 70:e minuten, upp bollen i nättaket och fick därmed fira 2-1. Därefter var han även nära att skjuta 3-1 efter en hörna, men i stället räddade bortakeepern Oliver Baumann kulan i ribban, innan Mohamed Simakan satte returen till utökad ledning.

Forsberg fick i slutändan fira en ny 3-1-seger i sin sista hemmamatch med Leipzig. Efter slutsignalen sprang flera lagkamrater fram till svensken, och kramade om honom, samtidigt som han blev hyllad av supportrar på arenan.

- Det är sådana här stunder man drömmer om. Jag är så glad över att jag fick sluta på det här sättet på min arena efter nio fantastiska år. Jag är så, så glad. Det är svårt att sätta ord på det. Jag är stolt över att ha varit en del av den här klubben med alla supportrar och den här staden. Jag är glad, säger Forsberg efteråt i Viaplays sändning och fortsätter:

- Det är väldigt känslosamt, och killarna väntar på mig nu (för att hylla honom), så jag måste gå. Det har varit en ära med nio år i Bundesliga, som är en fantastisk liga. Jag vill tacka alla mina lagkamrater, och klubben för den här fantastiska resan, men vi har fortfarande en match kvar som vi behöver vinna. Men självklart känns det fantastiskt över att vara här hemma med alla supportrar.

Forsbergs sista match med Leipzig är mot Werder Bremen borta den 19 december i Bundesliga. Leipzig är på tredje plats i ligan.

Enligt den svenska tidningen Aftonbladet är övergångssumman för Forsberg på runt 50 miljoner kronor. Forsbergs nya kontrakt är, enligt tidningen, över tre plus ett år och är värt 60 miljoner kronor per år. Enligt tidningen kan Forsberg till och med få runt 350 miljoner kronor - med optionsåret och om olika prestationsbaserade bonusar slår in under kontraktstiden.

Forsberg har genom åren gjort 71 mål och 69 assist på 324 matcher med Leipzig. Han har varit med och vunnit två tyska cuptitlar och en tysk supercuptitel.

New York Red Bulls slutade i år på åttonde plats i östra divisionen i MLS. Tränare i klubben är tysken Sandro Schwarz.

Startelvor:

Leipzig: Blaswich - Henrichs, Klostermann, Simakan, Raum - Haidara, Schlager - Baumgartner, Simons - Openda, Poulsen.

Hoffenheim: Baumann - Kabak, Brooks, Vogt - Kaderabek, Proemel, Stach, Skov - Kramaric - Bebou, Bülter.