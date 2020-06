Livsviktig seger för Dresden – Wahlqvist på plan hela matchen

Lördagen i 2. Bundesliga bjöd på ett bottenmöte mellan Wehen och Dynamo Dresden, där svenskduon Linus Wahlqvist och Alexander Jeremejeff representerar den sistnämnda klubben.

Wahlqvist fick 90 minuter medan Jeremejeff fick se på från bänken matchen igenom.

Efter två mål vardera från båda lagen under den första halvleken såg matchen ut att sluta just 2-2, men med en minut kvar av ordinarie tid skickade dansken Simon Makienok in 3-2 för gästande Dresden. Ett oerhört viktigt mål.

Dresden är nu en poäng efter Wehen som är nästjumbo och har tre poäng upp till Karlsruher som placerar sig på negativt kval. Till säker mark är det ytterligare tre poäng, en plats som Nürnberg innehar.

På tal om Nürnberg så tog laget en viktig poäng borta mot Joakim Nilssons Arminia Bielefeld. Trots poängtappet toppar ändå Bielefeld tabellen på 57 poäng.