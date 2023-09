Officiellt: Branimir Hrgota får sällskap - lillebror Marin klar för Fürth

Branimir Hrgota, 30, är sedan tidigare lagkapten i Greuther Fürth.

Nu får 30-åringen sällskap av sin lillebror Marin i den tyska andradivisionsklubben.

Superettan-klubben Jönköpings Södra går under fredagen ut med att Marin, 19, säljs till Fürth, och därmed flyttar till Tyskland.

- Försäljningen av Marin ligger helt i linje med hur vi vill arbeta. Vi vill vara en klubb som via vår akademi fostrar egna produkter till A-laget eller via en försäljning gör en ekonomisk gynnsam affär för Jönköpings Södra. Med tanke på klubbens nuvarande ekonomiska situation så är detta en viktig försäljning för klubben trots att vi gärna hade sett våra akademispelare ta steget via A-laget först, säger J-Södras Junes Barny på klubbens hemsida.

Marin är fostrad i J-Södra, men har ännu inte representerat klubben i superettan. Storebror Branimir kom till Fürth från Eintracht Frankfurt under 2019, och har sedan dess gjort 50 mål och 22 assist på 140 matcher med den tyska klubben.