Ouwejan straffas - efter Asamoah-knuff

Klassiska klubben Schalke 04 är i kris i 2. Bundesliga, och i lördags blev det en ny förlust mot Fortuna Düsseldorf med 5-3 på bortaplan i den tyska andraligan. När laget låg under med 3-0 en bit in i första halvlek agerade tränaren Karel Geraerts med tre byten, vilket gjorde att bland andra Thomas Ouwejan fick kliva av efter 33 minuters spel.

Ouwejan svarade då med att inte vilja ta i Geraerts hand, och knuffade även till ledaren och klubbikonen Gerald Asamoah vid sidan av planen.

Nu går Schalke ut med att Ouwejan bötfälls, samt skickas ner till träning med klubbens U23-lag den kommande veckan.

- Jag gjorde fel när jag betedde mig som jag gjorde efter att ha blivit utbytt. Jag har personligen bett Karel Geraerts och André Hechelmann (sportchef i Schalke) om ursäkt och jag är verkligen glad att de accepterade min ursäkt. De känner mig och de vet att jag inte är sådan i normala fall, säger Ouwejan på klubbens hemsida.

- Jag ville hjälpa laget att komma tillbaka in i matchen, men tyvärr lyckades jag inte med det. Det var en frustrerande situation, men jag skulle aldrig ha reagerat så känslomässigt, så jag skulle vilja be alla Schalke-fans om ursäkt, fortsätter han.

Sportchefen André Hechelmann:

- Om en spelare beter sig så efter en så dålig lagprestation, så visar det att han inte har förstått situationen som vi är i. Han borde ha släppt ut all sin energi på planen, snarare än efter att ha blivit ersatt. Ouwejan bad styrelsen om ursäkt redan under lördagskvällen och sedan igen till tränaren under söndagen, säger han.

Schalke 04 är på 16:e-plats i 2. Bundesliga.