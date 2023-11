Turkiska fans buade ut Gündogan: "Kan inte förstå det"

Ilkay Gündogan möttes av en massiv visselorkan och burop redan under uppvärmningen när Tyskland under söndagen tog emot Turkiet i en träningslandskamp. Buropen fortsatte sedan under matchen varje gång som tysken hade bollen.

- Det tycket jag absolut inte är rätt och jag kan inte förstå det. Det är helt enkelt intolerant, kommenterar tyska fotbollförbundets vice-ordförande Hans-Joachim Watzke till Bild.

Agerandet mot Gündogan har sin bakgrund i att han tidigare i karriären valt bort det turkiska landslaget, vilket han hade möjlighet att göra, då hans föräldrar är turkiska.

Gündogan är dock född i Tyskland och förklarade redan före matchen sitt förhållande till Turkiet.

- Mina föräldrar, morföräldrar och andra släktingar bor fortfarande i Turkiet. Jag har även många vänner där. Jag försöker resa till Turkiet minst en gång om året, sa Gündogan inför matchen enligt Sport1.

Efter matchen, som slutade med en 3-2 seger för Turkiet, har Gündogan själv inte kommenterat skeendet.

33-årige Gündogan gick i somras till Barcelona efter att ha spenderat sju säsonger i Manchester City. Han har gjort 17 mål på 67 landskamper för det tyska landslaget.