Benzema gav straff till Mbappé: "Försöker göra mina lagkamrater bättre"

Frankrike spelar final mot Spanien i Uefa Nations League under söndagskvällen. Men finalen var allt annat än enkelt att ta sig till då Frankrike fick slita mot ett bra spelande Belgien.

Frankrike vann Nations Leagues semifinal mot Belgien med 3-2. "Les Bleus" låg under med 2-0 innan Frankrike vände på matchen. Karim Benzema inledde Frankrikes comeback med reduceringsmålet som han fint tryckte ner i Thibaut Courtois vänstra hörn. Han assisterades snyggt fram av Mbappé.

Kvitteringsmöjligheten kom på straff i den 69:e minuten. Benzema, som vanligtvis tar straffarna i Real Madrid, lät Kylian Mbappé ta straffen i stället.

- Vi är båda spelare som tar straffar. Jag ville att han skulle ta den så jag gav bollen till honom. Jag ville verkligen att han skulle göra mål, säger Benzema till M6 och fortsätter:

- Efter det som hände i EM, det har raderats. På planen försöker jag göra mina lagkamrater bättre varje gång jag spelar.

Benzema har tidigare varit tydlig med hur imponerad han är av Mbappé och kallade honom ett "fenomen".

Spanien-Frankrike sänds på TV12 och C More Fotboll eller streamat på C More med studiostart 20.00. Avspark: 20.45.