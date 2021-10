Budskapet till Donnarumma: "Kommer aldrig vara välkommen igen"

I kväll återvänder Gianluigi Donnarumma, 22, till San Siro när Italien tar emot Spanien i Nations League-slutspelet. Den italienske landslagsmålvakten lämnade Milan på fri transfer i somras när han förkastade Milans kontraktsförslag och flyttade till Paris Saint-Germain. Agerandet fick Milan-supportrar att ilskna till.

Inför kvällens match hoppades Donnarumma slippa fler kommentarer från Milan-fansen.

- Det skulle vara ledsamt om det hände. Jag gav alltid allt för Milan och jag hoppas att det kan ämnet kan sättas åt sidan nu. Jag kommer alltid vara Milan-supporter, sa han på en presskonferens inför match enligt RMC Sport.

Men Donnarumma fick inte sin vilja igenom. Redan nu har en banderoll dykt upp utanför San Siro, signerad av Milan-ultras. Banderollen lyder:

"Donnarumma, din skithög, du kommer aldrig vara välkommen i Milano igen".

Donnarumma stannade på 251 tävlingsmatcher för Milan och är given förstemålvakt för det italienska landslaget. I EM-finalen mot England blev han hjälte när han räddade Bukayo Sakas straff.

Italien-Spanien sänds på TV12, C More Fotboll och streamas på C More med studiostart 20:30.