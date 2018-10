Efter Rysslands seger - så går Blågult vidare i Nations League

Sverige föll i premiären mot Turkiet med 3-2 hemma på Friends Arena och följde i torsdags upp det med att kryssa mot Ryssland (0-0) i Kaliningrad i Nations League. Därefter slog Ryssland i kväll Turkiet med 2-0, vilket innebär att Ryssland nu står på sju poäng i gruppen, medan Turkiet har tre poäng och Sverige en poäng.

Sverige behöver därmed under nästa landslagssamling besegra Turkiet borta den 17 november och därefter Ryssland hemma den 20 november för att hamna på sju poäng, samma poäng som Ryssland i gruppen. Det innebär i sådana fall att Sverige vinner gruppen med anledning av inbördes möten.

Om Sverige vinner gruppen, så avancerar även landslaget till A-divisionen, medan om Blågult kommer trea, så degraderas landslaget till C-divisionen. Det innebär vid gruppvinst en bättre lottning till det "vanliga" EM-kvalet, men en en sämre lottning till kvalet om Sverige skulle sluta sist i gruppen. Det har att göra med seedning.

Blågult har också, genom bra resultat mot Ryssland och Turkiet, chans att ta en "bakväg" till EM 2020 genom Nations League, då fyra av 24 platser till EM 2020 delas ut via just Nations League.

Om Sverige inte slutar etta eller tvåa i sin kvalgrupp i det "vanliga" EM-kvalet, så har Blågult, vid bra resultat i Nations League, chans att hamna bland de fyra bästa lagen i division B, som inte har kvalat in till EM via det "vanliga" kvalet. I det fallet går laget in i en play off-runda som börjar i mars 2020. Sverige behöver då vinna både semifinalen och finalen i play off-rundan för att ta sig till EM. Ett lag i varje division kommer att få en EM-plats genom play off-rundan i mars.

I mars nästa år inleds det "vanliga" EM-kvalet med matcher i mars, juni, september, oktober och november. Blågult kommer att bli indelat i en av tio olika kvalgrupper, där det är fem grupper med fem lag och fem grupper med sex lag.