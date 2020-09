Ericson skriver historia som färöisk förbundskapten: "Förstår inte språket - men folk är stolta"

I förra veckan spelade Färöarna sina första matcher under Håkan Ericsons styre. Då inkasserade önationen två raka segrar för första gången på 23 år. - Reaktionerna har varit enormt positiva, säger Ericson till Fotbollskanalen.

Trots ett överraskande EM-guld fick det svenska U21-landslagets dåvarande förbundskapten, Håkan Ericson, lämna sitt uppdrag sommaren 2017.

I slutet på 2019, lite mer än två år efter att han fick lämna sin roll på Svenska Fotbollsförbundet, stod det klart att Ericson blir ny förbundskapten för Färöarna. Mellan de två tränaruppdragen har han inte varit aktiv inom fotbollen, utan arbetat i näringslivet.

- Jag har mått bra av att göra något annat. Jag har haft spännande uppgifter på Sturebadet i Stockholm där jag jobbat med medarbetarundersökningar och dessutom har jag hållit i en hel del föreläsningar. På så sätt har jag som ledare fått perspektiv på saker och ting. Det har inte varit en ledsam och bitter Håkan, utan det har känts bra, säger Ericson och fortsätter:

- När jag satt och tittade på fotbollsmatcher kände jag däremot att jag ville göra något. Att vi arbetade så mycket med detaljer inom U21-landslaget har gjort att jag har väldigt klart för mig vilken fotboll jag står för. Jag ville prova mitt tillvägagångssätt i en annan miljö. Viljan att testa ett nytt projekt började gnaga i mig.

Nu har till slut det nya uppdraget inletts. Efter en flera månader lång väntan fick han till slut basa över sitt landslag när Färöarna Nations League-spelade mot Malta och Andorra under förra veckan. Den förhållandevis lilla fotbollsnationen lyckades då med bedriften att inkassera två raka segrar. Det har inte hänt i tävlingssammanhang sedan sommaren 1997.

- I och med att jag aldrig hade träffat spelarna innan samlingen, hade ett nytt ledarteam och inte visste vilket språk jag skulle prata när jag träffade gruppen är jag väldigt, väldigt nöjd. Dessutom har hela corona-saken förändrat mycket. Att vi, med det i beaktning, lyckades vinna två matcher och presterar på en bra nivå gör mig imponerad, säger han och berättar om avgörandet i sin första match som färöisk förbundskapten:

- Mot Malta låg vi under sent och lyckas göra två mål, där 2-1 går in på frispark i den 90:e minuten. Jag kan känna en ytterligare dimension i den glädjen där man är så pass stolt att vinna eftersom man gör det så sällan. Då kommer glädjen inifrån benmärgen.

Hur var känslan i laget efter den senaste segern borta mot Andorra?

- Det sjöngs Sweet Caroline av Neil Diamond som segersång och det var dans i omklädningsrummet. Därefter hade vi en bussresa på tre timmar från Andorra till Barcelona och därifrån var tanken att vi skulle flyga hem. Men som det blir ibland på Färöarna kom vinden från söder i samband med landningen så vi fick övernatta i danska Ålborg. Vissa spelade kort och drack öl fram till klockan fem på morgonen.

Vet du något om reaktionerna från folket efter segrarna?

- Glädjen över att få vinna två matcher i följd har varit slående. Jag förstår inte språket och kan därför inte läsa i pressen men utifrån de rapporter jag har fått förstår jag att reaktionerna har varit enormt positiva. Journalisterna är glada och folket är stolta, det är härligt.

Du är tillbaka i hetluften. Hur känns det?

- Det känns jättekul att ta hand om ett landslag och träffa nya spelare. Med ett helt tomt papper utan några förutfattade meningar och intressanta förutsättningar känns det som ett väldigt spännande fyraårsprojekt. Vi ska försöka skapa den mest framgångsrika perioden i färöisk fotboll, det är målet. Att klättra på Fifa-rankingen och sådana saker.

Härnäst väntar möten mot Lettland och Andorra hemma för Färöarna som nu toppar grupp 1 i D-ligan i Uefa Nations League - och du kan följa dem på C More den 10 och 13 november.