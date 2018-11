Ex-allsvenske brassestjärnan uttagen i ryska landslaget - kan ställas mot Sverige

2006 och 2007 spelade Ari da Silva Ferreira för Kalmar FF. Brassen öste in mål och såldes sedan vidare till AZ Alkmaar i Nederländerna. 2010 flyttade han vidare till Spartak Moskva och sedan dess har han bott i Ryssland. Nu har forwarden, som tillhör Krasnodar, blivit rysk medborgare och under måndagen meddelade det ryska fotbollsförbundet på sin hemsida att 32-åringen kallats in till Rysslands landslag.

Artiom Dziuba har åkt på en skada och nu ersätts han av just Ari.

- Han förtjänar sin chans, säger förbundskaptenen Stanislav Tjertjesov om Ari enligt ryska förbundets hemsida.

Att Ari kallas in till Rysslands landslag just nu gör att han kan komma att ställas mot Sverige på tisdag. Då spelas den avslutande gruppspelsmatchen i Uefa Nations League, på Friends Arena.