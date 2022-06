Gavi historisk målskytt för Spanien - slog Ansu Fatis rekord

Tjeckien hade en tuff uppgift framför sig när Spanien gästade Sinobo Stadium i Nations League-gruppspelets andra omgång under söndagskvällen. Men framför hemmapubliken fick tjeckerna en drömstart på matchen.

Efter en chocköppning tog nämligen Tjeckien ledningen redan i fjärde minuten. Jakub Pesek blev frispelad i en kontring och kunde enkelt rulla in 1-0.

Spanien hämtade sig efter baklängsmålet och var sett till bollinnehavet stundtals överlägset i första halvlek, vilket man skulle komma att få utdelning för. Precis innan halvtidsvilan fick Gavi, 17, bollen i straffområdet och placerade läckert in kvitteringen vid bortre stolpen.

Gavi blev därmed Spaniens yngste målskytt någonsin (17 år och 304 dagar). Talangen slog Barcelona-lagkamraten Ansu Fatis tidigare rekord (17 år och 311 dagar) från 2020, enligt statistiktjänsten Gracenote.

Tjeckien var långt i från ofarligt och i andra halvlek återtog man ledningen. 66 minuter stod på klockan när Jan Kuchta blev frispelade i djupled, återigen efter en kontring, och läckert chippade in 2-1 över en utresutande Unai Simón i Spaniens mål.

Spanien jagade ett kvitteringsmål i slutskedet, och lyckades. Precis innan fulltid nickade Inigo Martinez en boll som tog i ribban och studsade på rätt sida linjen. Matchen slutade 2-2 och lagen fick därmed dela på poängen.

Startelvor:

Tjeckien: Vaclik - Zima, Brabec, Mateju - Coufal, Sadilek, Soucek, Zeleny - Pesek, Kuchta, Lingr.

Spanien: Simón - Carvajal, Garcia, Martinez, Alonso - Gavi, Rodri, Koke - Sarabia, De Tomás, Olmo.

