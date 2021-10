Hyllar ynglingen: "Han är vår framtid och nutid"

Luis Enrique bjöd på en rejäl överraskning i startelvan mot Italien. Gavi, som gjorde sin första landslagssamling med det spanska landslaget klev in på det centrala mittfältet. Han hade inte ens debuterat för det spanska U21-landslaget än, utan gick direkt från U18-landslaget in i A-landslagets startelva. Det gjorde honom till den yngste spelaren någonsin att spela för "La Roja" med sina 17 år och 62 dagar.

Han fick 84 minuter på planen i Spanien seger, och hyllades efter matchen.

- Han spelar som på skolgården. Han är framtiden men också nutiden i vårt landslag, säger Luis Enrique.

I finalen väntar Frankrike eller Belgien, som möter varandra under torsdagen. Matchen ser du på C More.