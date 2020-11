Inför Blågult - fransk anfallare har testat positivt för covid-19

Sverige ställs på lördag mot Kroatien i Nations League-gruppspelet. Då kommer Kroatien till spel utan mittbacken Domagoj Vida, som har testat positivt för coronaviruset. När Sverige möter Frankrike på tisdag i den sista gruppspelsmatchen, så får även det franska landslaget klara sig utan en spelare, som har testat positivt för coronaviruset.

Det franska fotbollsförbundet meddelade sent under torsdagskvällen att Monaco-anfallaren Wissam Ben Yedder har testat positivt för covid-19. Testet gjordes under torsdagsmorgonen och sedan dess har han varit isolerad. Därmed kommer han inte till spel mot Portugal och Sverige under den här landslagssamlingen.

Ben Yedder spelade så sent som i onsdags från start för det franska landslaget när det blev förlust mot Finland i en träningsmatch i Paris. Frankrike har tio poäng efter fyra spelade matcher i Nations League.