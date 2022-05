Klart: Giroud utanför Frankrikes Nations League-trupp

Frankrikes landslag samlas i juni för spel mot Danmark den 3 juni, mot Kroatien den 6 juni, mot Österrike den 10 juni och mot Kroatien igen den 13 juni i Nations League. Under torsdagen presenterade förbundskaptenen Didier Deschamps sin trupp, och då stod det klart att Milan-anfallaren Olivier Giroud inte får vara med på samlingen.

Deschamps har i stället tagit ut offensiva spelarna Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé och Christopher Nkunku till gruppspelsmatcherna.

Giroud har gjort näst flest mål i det franska landslagets historia och är den här säsongen noterad för tolv mål och fyra assist på 37 framträdanden. Senast han kom till spel med landslaget var mot Sydafrika i slutet av mars, då han även stod för ett mål.

Se hela Frankrikes trupp i tweeten nedan.

The squad that will represent Les Bleus in the next 4️⃣ 𝙉𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚 matches, with a first call-up for @boubaKamara_4 🙌



The dates for this busy schedule 💪

June 3: 🇫🇷 vs 🇩🇰

June 6: 🇭🇷 vs 🇫🇷

June 10: 🇦🇹 vs 🇫🇷

June 13: 🇫🇷 vs 🇭🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/hoSMbfDr1T