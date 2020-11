Klart: Ulvestad uttagen - här är norska "akutlandslaget"

Lars Lagerbäcks norska landslag skulle i söndags ha spelat mot Rumänien i Nations League-gruppspelet, men matchen blev inte av sedan en spelare, i det norska landslaget, testat positivt för covid-19, och därmed satte Helsedirektoratet, norska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, stopp för landslagets planerade resa till Rumänien.

Sent under söndagen gav dock det norska fotbollsförbundet besked om att ett "akutlandslag" eller B-landslag kommer att skickas till Österrike för match på onsdag i Nations League. "Akutlandslaget" kommer att ledas av U21-landslagets tränare Leif Gunnar Smerud, samtidigt som det kommer att innehålla spelare, som inte blev kallade till landslagssamlingen från början. Förbundet bekräftade även att samtliga spelare i den nya truppen, utöver en som har haft coronaviruset, spelar i utländska klubbar.

Nu är den nya truppen också klar och presenterad. Smerud gick under en presskonferens på måndagen ut med den nya norska landslagstruppen, som bland annat innehåller Djurgårdens mittfältare Fredrik Ulvestad och Stockholmslagets målvakt Per Kristian Bråtveit, som dock redan under lördagen begav sig mot Norge.

ANNONS

Norges "akutlandslag": Per Kristian Bråtveit, Anders Kristiansen, Andreas Hanche-Olsen, Ruben Gabrielsen, Daniel Granli, Andreas Vindheim, Julian Ryerson, Jørgen Skjelvik, Tobias Børkeeiet, Kristoffer Askildsen, Fredrik Ulvestad, Kristian Thorstvedt, Sondre Tronstad, Mats Møller Dæhli, Håkon Evjen, Ghayas Zahid, Jørgen Strand Larsen, Veton Berisha.