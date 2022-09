Landslagschefen om utvärderingen av fiaskot och Jannes framtid: "Fullt förtroende"

Sverige fullbordade sitt fiasko i nations League

Det svenska herrlandslaget fullbordade sitt fiasko i Nations League genom att kryssa mot Slovenien (1-1) i tisdags.

Redan på onsdagen samlades ledarstaben, med förbundskapten Janne Andersson i spetsen, för att göra en första utvärdering av samlingen.

På den medverkade inte landslagschefen Jens T Andersson. Det kommer först senare.

- Jag var inte med på den utvärderingen utifrån att jag inte varit med på hela samlingen. Sedan har jag ett utvecklingsansvar för all landslagsverksamhet. Min utvärdering sker mer under kontinuerliga tillfällen. Jag sätter mig inte morgonen efter en landslagssamling och utvärderar. Det sker löpande i min verksamhet. Sedan kommer jag att ha ett samtal med Janne och Peter framöver och se vad den utvärderingen (som de gjort, reds.anm) gav. Jag kommer att bli inspelad, men jag var inte med när de utförde själva utvärderingen, säger Jens T Andersson till Fotbollskanalen.

Så du har inte tagit del av utvärderingen de redan har gjort?

- Nej. De som har varit med på samlingen har också haft en ganska intensiv period. Man behöver återhämta sig och få distans till samlingen samt samla sina intryck innan jag tankar av dem i nästa läge.

När kan du höra dem om deras utvärdering?

- Det vet jag inte. Det blir inom de närmaste veckorna.

Om man ser till den utvärderingen som du ska göra, som sker löpande, vad tittar du på då? Vad är punkterna för utvärderingen?

- Jag kommer inte gå in i detalj och diskutera i media exakt vad vi gör i vårt utvärderingsarbete. Men generellt kan man säga att samlingen som sådan är en del. Sedan utvärderar vi också arbetet mellan samlingarna och vad vi gör där. Sedan är det alltid så att man måste plocka med sig ett antal faktorer i utvärderingsarbetet. Sett till de två senaste samlingarna har de varit ganska röriga med spelare som lämnat återbud på förhand, spelare som fått lämna samlingarna och vi har fått plocka in nya spelare under samlingarna. Då är det klart att första frågan man ställer sig är ”varför blir det så?”. Är det något vi gör i vår verksamhet som kan påverka det här? Nej, spelare är skadade i sina klubblag och det kan vi inte påverka så mycket. Spelare har fått begränsad speltid i sina klubblag och det kan vi inte heller påverka så mycket, säger Jens T Andersson och fortsätter:

- Men kan vi stötta spelarna mellan våra samlingar? Då tittar vi på den frågan. Det är inte ett formulär 1A som vi sitter och kryssar i. Det är många faktorer som spelar in. Sedan är det klart att den utvärderingen som de gör i samband med samlingen, som de gjorde senast i går, handlar mer om själva samlingen i sig. Det handlar om alltifrån det sportsliga, logistiska och praktiska som har en betydelse för helheten. Allt från boende till transporter till mat och resor. Den typen av utvärderingar gör de direkt efter samling. Sedan ska man komma ihåg att många av ledarna skiljs åt till nästa samling och där skiljer sig landslagsverksamheten från klubblagsverksamhet.

Om man ser från sommarsamlingen till den samlingen som var nu, kan du säga något av vad man kom fram till då rent resultatmässigt? Var det skadorna man pekade på då?

ANNONS - Jag kan prata om vad jag själv anser och det var min första samling. Då var jag faktiskt med under hela samlingen eftersom jag var ganska nyanställd. Då ville jag se helheten. Det var en väldigt speciell samling där vi hade fyra matcher på tolv dagar. Vi hade ett antal återbud från bärande spelare före samlingen och de spelarna som kom dit hade precis avslutat sina säsonger i sina klubblag. Det kom ett gäng slitna spelare och vi fick en den skador under samlingen som gjorde att vi var tvungna att byta ut spelare. Då är förutsättningarna för samlingen något helt annat än när man planerar den, säger landslagschefen och fortsätter:

- Förbundskaptenerna planerar sina samlingar under lång tid. Under de sista dagarna, i och med att det är match helgen innan man samlas på måndagen, så kastas förutsättningarna om och sedan fortsätter de att kastas om. Det tycker jag är en nyckel när man utvärderar landslagsverksamheten. Jag förstår, och tycker om, att det finns förväntningar på herrlandslaget och damlandslaget. Det är inget märkligt. Men när förutsättningarna ändras för oss så följer inte förväntningarna med. Är du förbundskapten för herrlandslaget och kan spela med de allra bästa spelarna som är i form så är det en sak. Men när det inte är så och du kanske tappar någon av de bärande spelarna, ja, då har du helt plötsligt helt andra förutsättningar. Det tror jag inte man tänker på alla gånger som utomstående.

Om man ser till resultaten, främst i Nations League, hur förmildrade är omständigheterna?

- De är förmildrande. Men sett till senaste matchen (mot Slovenien) på Friends så tycker jag att vi ska vinna den. Sedan är det idrott vi håller på med och ibland rullar bollen i mål och ibland gör den inte det. Serbienmatchen var annorlunda för Serbien var ett bättre lag och parallellt med det gör vi en ganska svag insats. Där är det inget snack.

På ämnet utvärdering så har Dejan Kulusevski varit inne på talangutveckling. Är det något som man också kommer att titta på?

- Det är för mig en intressant och helt annan fråga. Hur talangutvecklingen ser ut i Sverige och att vi har ändrat spelformerna för vår ungdomsfotboll för ett några år sedan ger inte en effekt på herrlandslaget ännu. Det gör den om ytterligare år och det är först då vi får utvärdera det arbetet. Men att dra den parallellen till den här landslagssamlingen har jag svårt att se ett samband i.

Som landslagschef, hur jobbar man med en röd tråd mellan landslagen? Ska det vara likartat eller ska det skilja sig?

- Just nu har vi ingen spelstil som säger att du ska spela på ett visst sätt i ungdomslandslagen. Det finns länder som har det så. Men i Sverige har vi inte haft det.

Är det något ni har funderat på att titta på?

- Vi tittar hela tiden på utvecklingsområden. Den frågan får man ställa sig med jämna och ojämna mellanrum. Jag har en ambition om att vi hela tiden ska göra saker bättre i morgon än vad vi gjorde i går. Det är där snacket om att föra en debatt i svensk fotboll har kommit upp nu på sistone. Jag välkomnar det och jag tror det är sunt för svensk fotboll att få ett större debattklimat för att diskutera de frågorna. Vi håller på med en verksamhet som inte är svart eller vit. Några anser att vi ska spela på exakt samma sätt i landslagen medan några anser den raka motsatsen. Då menar jag att man ska våga ifrågasätta det vi gör och diskutera det för att säkerställa att vi gör de saker som passar svensk fotboll bäst.

Blågult har haft svårt att göra resultat sedan uttåget mot Ukraina i EM-kvartsfinal förra året. Facit är två segrar på de tio senaste matcherna och avgångsrop på Janne Andersson har höjts, bland annat från C More- och Telia-experten Astrit Ajdarevic.

Men förbundskaptenen sitter säkert. Det försäkrar Jens T Andersson.

- Det är fullt förtroende för Janne Andersson.

Vem har på sitt bord att utvärdera Janne Anderssons arbete?

- Organisationen ser ut såhär: Styrelsen i Svenska Fotbollförbundet är de som formellt tillsätter förbundskapten. I den dagliga verksamheten så utvärderar jag verksamheten och personerna som jobbar i den. Sedan har jag en dialog med Håkan Sjöstrand (generalsekreterare, SvFF). Det är jag och Håkan som äger det ansvaret i den dagliga verksamheten. Av Håkan och mig är det jag som är närmast laget.

Fullt förtroende. Det är samma sak för ledarstaben i övrigt?

- Absolut. Sedan är det så att när du har utsett en förbundskapten behöver den få de förutsättningarna som han önskar inom rimlighetens gränser. Självklart måste vi ge de förutsättningar vi kan och som Janne önskar. Där har han varit delaktig i att välja de personerna som jobbar runt honom.

Har haft några önskemål om att plocka in någon ny röst i ledarstaben för att försöka få ordning på resultaten igen?

- Det är inget jag har diskuterat med Janne.

Jag tänkte på en sådan som Zlatan har varit med förut. Han har visserligen varit spelare, men också fungerat som en form av ledare. Har ni haft någon diskussion med honom?

- Jag har inte diskuterat den frågan med Zlatan.

Janne Andersson kommer att leda Sverige in i EM-kvalet, misstänker jag då.

ANNONS - Ja. Det kommer han att göra.

Även SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand har försäkrat att Janne Andersson sitter säkert.

- Vi har full tillit och fullt förtroende, sa han till Fotbollskanalen i går.