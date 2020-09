Nu börjar Uefa Nations League om – stormatch direkt!

Fotbollsveckan på TV4 och C More rivstartar med tungviktsmötet mellan Spanien och Tyskland och sen är det landslagsfotboll varje dag i sex dagar. Du kan se alla matcher på C More, och de hetaste matcherna kan du också följa i TV4, TV12 eller Sportkanalen.

Utöver premiärdagsfajten mellan Spanien och Tyskland med sändningsstart 20.00 ikväll, torsdag, och matcherna för Sverige mot Frankrike och Portugal kan du också se VM-finalreprisen mellan Frankrike och Kroatien samt England mot både Island och Danmark.

Hela spelschemat här: