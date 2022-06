Nytt magplask för Frankrike och Kroatien - förhandsfavoriterna i botten av gruppen

Det blev fiasko för Frankrike i öppningsmatchen av Nations League på Stade de France i fredags. Efter att "Les Bleus" tagit ledningen mot Danmark i inledningen av den andra halvleken, genom Karim Benzema, vände danskarna sent genom två mål av Andreas Cornelius och vann med 2-1.

Under måndagskvällen var det en förlust man ville studsa tillbaka från, när man gästade Kroatien på bortaplan i Split på Poljudstadion. Kroatien var också i behov att studsa tillbaka, då de överraskande förlorade mot Österrike i sin Nations League-premiär, men lagen skulle i slutändan få dela på poängen.

Ante Budimir var nära på att ge Kroatien ledningen efter 18 minuter när han sprang sig fri på fransk planhalva. Dessvärre för Osasuna-forwarden lyckades han inte placera sitt avslut tillräckligt bra, utan Mike Maignan i det franska målet räddade med en fin parad.

Drygt tio minuter senare hade Leipzigs succéspelare Christopher Nkunku en boll i nät för Frankrike, men efter VAR-granskning dömdes målet bort på grund av en offside i speluppbyggnaden.

0-0 stod sig in i halvtid, men sju minuter in i den andra halvleken skulle Frankrike öppna målskyttet - och det kom från ett tämligen oväntat håll. Wissam Ben Yedder friställde Juventus-mittfältaren Adrien Rabiot i det kroatiska straffområdet i den 52:a minuten, och Rabiot gjorde inget misstag utan placerade kyligt in 1-0 till gästerna.

Med 20 minuter kvar att spela var Luka Modric, huvudrollen i matchen, dagen till ära då han firade sin 150 landskamp för Kroatien, nära på att kvittera. Real Madrid-mittfältaren tråcklade sig förbi det franska försvaret och avlossade ett välplacerat avslut strax utanför straffområdet - men Maignan sträckte ut med sin fulla längd och räddade skottet.

Men Kroatien skulle få sin kvitteringen till slut. I den 80:e minuten rev den franske inhopparen Jonathan Clauss ner den kroatiske inhopparen Andrej Kramaric i eget straffområde. Efter en lång VAR-granskning tilldelades hemmalaget straff, som Kramaric själv förvaltade säkert till 1-1.

Det blev sedermera slutresultatet, efter en intensiv avslutning på matchen där båda lagen gick för seger. Resultatet innebär att Frankrike ligger på tredjeplats i A-divisonens Grupp 1 i Nations League, och Kroatien ligger på fjärdeplats. Efter två spelade matcher ligger förhandsfavoriterna i gruppen alltså på näst sista, respektive sista, plats. Danmark och Österrike ligger etta och tvåa.

Startelvor:

Kroatien: Livakovic - Juranovic, Erlic, Vida, Barisic - Modric, Brozovic, Kovacic - Majer, Budimir, Brekalo.

Frankrike: Maignan - Pavard, Saliba, Kimpembe - Diaby, Tchouameni, Guendouzi, Rabiot, Digne - Nkunku, Ben Yedder.