Otäck skada för United-backen - ut på bår med nackkrage och syrgas

Det var i inledningen av den andra halvleken i Nations League-mötet mellan England och Spanien som Luke Shaw råkade ut för en otäck skada. Manchester United-backen gick in för att nicka och såg inte att han hade Dani Carvajal bredvid sig. Shaw smällde in i motståndaren och föll med huvudet hårt ner i backen.

23-åringen blev liggandes i flera minuter på planen. Shaw fick en nackkrage och en syrgastub innan han kunde bäras ut på bår.

Spelet återupptogs efter ett avbrott på drygt fem minuter.

C Mores kommentator Åke Unger uppdaterade senare om att Shaw förts till sjukhus. Enligt Sky Sports så var Shaw vid medvetande och pratade i telefon en stund efter händelsen.

C Mores reporter på plats på Wembley, Mattias Tjernström, kom med lugnande bilder på Luke Shaw innan han åkte iväg till sjukhuset. Backen gick för egen maskin och höll en ispåse mot huvudet.

Hope that’s not as serious as it looked @LukeShaw23, wishing you a speedy recovery 🙏