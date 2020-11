Ramos blev historisk - men brände två straffar: "Går inte att jämföra med Sergios siffror"

Real Madrids spanske landslagsback Sergio Ramos, 34, blev under lördagen historisk när Spanien kryssade mot Schweiz (1-1) i Nations League-gruppspelet. Mittbacken gjorde nämligen sin 177:e landskamp med Spaniens A-landslag, och därmed är han nu den spelare som gjort flest landskamper för ett europeiskt landslag. Flest landslagsmatcher någonsin har Egyptens Ahmed Hassan gjort med 184 framträdanden på cv:t.

Ramos hade dock inte en trevlig dag på jobbet under den historiska matchen, då han brände två straffar i andra halvan av matchen. 34-åringen slog båda straffarna i Yann Sommers vänstra hörn och fick se Gladbach-målvakten rädda två gånger om.

"Det är inte misstagen som definierar oss, det handlar om hur vi tar oss an nästa mål", skrev han efteråt på Instagram.

Spaniens förbundskapten Luis Enrique är nu tydlig med att Ramos kommer att få fortsätta att lägga straffar för landslaget framöver.

- När det kommer till straffar, så går det inte att jämföra med Sergios siffror. Om vi hade fått en tredje eller en fjärde straff, så hade han lagt dem också, säger förbundskaptenen enligt danska tidningen Ekstra Bladet och fortsätter:

- Innan han brände de här, så hade han gjort mål på sina 25 senaste straffar. Sådana här grejer kan hända i fotboll.

Ramos är noterad för 23 mål på 177 A-landskamper med Spaniens landslag. Han har varit med och vunnit två EM-guld och ett VM-guld.

