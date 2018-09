Så gick det i division B: Bale målskytt när Wales körde över Irland

Grupp 1: Tjeckien - Ukraina 1-2 (1-1)

Den tjeckiske stjärnan Patrick Schick, till vardags i AS Roma, gav Tjeckien en drömstart när han drev ner mot kortlinjen och satte ledningsmålet högt upp bakom den ukrainske målvakten.

Efter att ha pressat tjeckerna under en längre period fick gästerna äntligen utdelning. Några fina kombinationer duon Marlos - Yarmolenko emellan gjorde att Konoplyanka kunde få in kvitteringen. I den 93 minuten fullbordades vändningen när Man City-talangen Zinchenko rullade in 2-1 i öppet mål.

Grupp 4: Wales - Irland 4-0 (3-0)

Två lag som misslyckades att avancera till VM slutspel i Ryssland drabbade samman i Cardiff under torsdagskvällen. Hemmalaget fick en drömstart på matchen när Joe Allen spelade fram Tom Lawrence som kunde trycka in ledningsmålet bakom Darren Randolph. Det dröjde inte länge till innan Gareth Bale vackert curlade in två noll målet. Kallduschen för bortalaget var ett faktum. Ryan Giggs fick en drömstart som manager för Wales när slutsiffrorna tillslut skrevs till 4-1.