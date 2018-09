Grupp 1

Ukraina - Slovakien 1-0 (0-0)

Två lag som misslyckades med att avancera till VM i Ryssland drabbades samman i ett jämnt möte på Arena Lviv under söndagseftermiddagen. Hemmalaget tog tre poäng senast när man avgjorde i den 93:e matchminuten borta i Tjeckien medan bortalaget gjorde debut i Nations League. När domare Tasos Sidiropoulos förkunnade att de första 45 minuterna var slut var resultatet alltjämt 0-0. Med tio minuter kvar fick hemmalagets Andriy Yarmolenko chansen från elva meter och han gjorde inga misstag när han sköt in matchens enda mål. Ukraina vann med 1-0.

Grupp 4

Danmark - Wales 0-0 (1-0)

Det “riktiga” danska landslaget var tillbaka inför söndagskvällen och mötet med Wales efter att man tillfälligt löst tvisten om ett nytt kollektivavtal. Bortalaget visade klass senast när man krossade Irland i det som var Ryan Giggs första landskamp som förbundskapten. Med en kvart kvar av den första halvleken gav Tottenham-stjärnan Christian Eriksen hemmalaget ledningen genom ett distinkt skott via stolpen och in. I den andra halvleken var det samme Eriksen som fastställde slutresultatet 2-0 via straffspark.