Grupp 3: Slovenien - Bulgarien 1-2 (1-1)

Under dagens möte på Stadion Stožice knep bulgarerna tre poäng. Den första halvleken inleddes med en mardrömsstart för slovenerna när gästernas Bozhidar Kraev hittade nätet efter endast tre minuters spel. Några minuter innan halvtid kom kvitteringen. Skubic spelade in bollen till Zajc som frälste hemmapubliken och placerade in 1-1. En bit in i den andra halvleken gjorde samme Kraev sitt andra mål för kvällen när han fastställde slutresultatet 1-2.

Norge - Cypern 2-0 (2-0)

Gästernas usla facit inför matchen kan inte ha skrämt någon. Ingen seger på de sju senaste matcherna och samtliga matcher mot norrmännen har slutat med förlust. Lagerbäcks Norge såg stabila ut när de utan problem tog en planenlig seger över Cypern. Efter en elegant djupledsboll kunde lagkapten Stefan Johansen spräcka nollan efter drygt 20 minuters spel. Precis innan halvtidsvilan var samme Johansen framme igen genom att läckert skruva in en frispark som också blev matchens sista mål.