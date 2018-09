Grupp 2: Finland - Estland 1-0 (1-0)

Inför kvällens drabbning kom lagen till Veritas Stadion i Åbo med lite olika uppladdningar. Finland tog tre poäng senast i hemmamötet med Ungern medans esterna förlorade med uddamålet hemma mot Grekland. Hemmalaget gjorde också matchens första mål efter 14 minuters spel när Teemu Pukki sköt ett inlägg från Pyry Soiri upp i nättaket. Som blev matchens enda mål vilket innebär att hemmalaget toppar gruppen medans bortalaget återfinns på jumboplatsen med noll inspelade poäng.

Ungern - Grekland 2-1 (2-1)

Matchens första mål kom efter dryga kvarten spelad när Roland Sallai sköt in ledningsmålet på halvvolley. Men bara några minuter senare var kvitteringen ett faktum när Kostas Manolas, till vardags i AS Roma, knoppade in 1-1. Bara några minuter innan halvtidsvilan återtog ungrarna ledningen när László Kleinheisler avlossade ett otroligt skott utanför straffområdet som sökte sig in bakom bortamålvakten Vassilis Barkas. Målen från den andra halvleken uteblev vilket gjorde kvällens möte på Groupama Arena i Budapest slutade med ungersk seger.