Grupp 3

Bulgarien - Norge 1-0 (0-0)

Två lag som gick vinnande ur premiärmatcherna i Uefa Nations League drabbades samman på Vasil Levski National Stadium i Sofia. Den första halvleken slutade mållös men Norge kunde gå in till halvtidsvilan med mersmak. I den 59:e minuten bröts dödläget när den inhoppande bulgaren Rodoslav Vasilev kom högst upp på ett inlägg och knoppade in ledningsmålet. Vilket också blev matchens enda mål när Lagerbäcks Norge föll i Bulgarien.

Cypern - Slovenien 2-1 (0-0)

Trots ett större bollinnehav kunde inte cyprioterna få fram några större chanser vilket gjorde att den första halvleken slutade mållöst. I den 54:e minuten gjordes matchens första mål när den slovenske anfallaren Robert Berić nickade in 1-0 på inlägg av lagkaptenen Bojan Jokić. Drygt 15 minuter senare var kvitteringen ett faktum. Efter ett fint kombinationsspel kom bollen fram till Pieros Sotiriou som säkert placerade in 1-1. När matchuret började ticka upp emot 90 trodde nog många att det skulle sluta oavgjort men i den 89:e minuten nickade den slovenske försvarsspelaren Petar Stojanović in bollen i eget mål. Vilket gjorde att matchen slutade med cypriotisk seger 2-1.