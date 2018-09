Grupp 2: Moldavien - Vitryssland 0-0

Två lag med vilt skilda uppladdningar drabbades samman i Chisinau under tisdagskvällen. Moldaverna blev överkörda av Luxemburg med 4-0 medans bortalaget fullständigt krossade San Marino med tennissiffrorna 5-0. Den första halvleken slutade mållös men bortalaget kunde gå in till halvtidsvilan med mersmak. Under de resterande 45 var vitryssarna närmast att spräcka nollan men drabbningen mellan Moldavien och Vitryssland på Zimbru Stadium slutade mållöst.

San Marino - Luxemburg 0-3 (0-2)

Öppningsmålet kom efter bara nio minuters spel när Luxemburgs Maxime Chanot tog vara på en retur från hemmakeepern Benedettini och sköt in 0-1. I den första halvlekens sista spark utökade bortalaget sin ledning genom Aurélien Joachim när han gjorde sitt 14:e landslagsmål. Tidigt i den andra halvleken kom också 3-0 målet efter en fin kontring där Danel Sinani var sist på bollen. Ett resultat som höll sig matchen ut när Norrköpings Lars Krogh Gerson satt på bänken hela matchen för sitt Luxemburg. Efter kvällens seger toppar nu Luxemburg gruppen medans San Marino återfinns på sista plats.