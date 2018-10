TV: Cypern ledde i halvtid - men Bulgarien vände och vann

Två lag kom till Vasil Levski National Stadium i Sofia med två vilt skilda uppladdningar. Hemmalaget med fyra segrar de fem senaste matcherna medan cyprioterna förlorat elva borta fighter i följd.

Trots ett större bollinnehav hade hemmalaget svårt att skapa några speciellt farliga målchanser. Bara några minuter före halvtidsvilan bröts dödläget när cyprioten Grigoris Kastanos sköt in ett inlägg bakom hemmakeepern Plamen Iliev. Bortalaget kunde till hemmapublikens stora förvåning gå in till halvtidsvilan med en 0-1 ledning. I den 59:e minuten var däremot kvitteringen ett faktum när Kiril Despodov nickade in ett volley inlägg signerat den trefaldiga guldbollenvinnaren och lagkaptenen Ivelin Popov. Några minuter senare fullbordades vändningen när Todor Nedelev möte ett inlägg på volley och dunkade in 2-1 vilket också blev slutresultatet.

Efter kvällens hemmaseger befäster nu bulgarerna förstaplatsen medan Cypern återfinns på en tredjeplats med tre inspelade poäng. Härnäst ställs Bulgarien mot Norge i en gruppfinal och Cypern reser till Ljubljana för bortamatch mot Slovenien.

Se höjdpunkterna från matchen i spelaren ovan.