TV: Félix med första landslagsmålet - när Portugal krossade Kroatien

Europamästaren och den regerande Nations League-mästaren Portugal mötte VM:s silvermedaljör Kroatien på Estadio do Dragao i Nations Leagues A-divison under lördagskvällen - och hemmalaget öppnade starkast.

Efter 20 minuters spel tog högerbacken João Cancelo initiativ med en soloräd längs Kroatiens planhalva. Högerbacken nådde hela vägen fram till Kroatiens straffområde och avlossade ett skott, men Dominik Livakovic i Kroatien-målet stod för en fin räddning.

Bara tre minuter senare var det João Félix tur. Efter att ha fått bollen i Kroatiens straffområde drog João Félix iväg ett avslut - men skottet träffade stolpen. Vänsterbacken Raphael Guerreiro dök upp på returen och tryckte till med ett tungt avslut, men det fick Livakovic fingrarna på och lyckades rädda. Efter 36 minuter stod det hela 14-1 i avslut till Portugal.

Tio minuter senare träffade även Guerreiro stolpen. Vänsterbacken chockade Kroatien med att avsluta i ett snävt läge och bollen träffade stolpen, ryggen på Kroatien-målvakten och ut till hörna.

Men i den 41:a minuten fick Portugal utdelning - och på vilket sätt det var. Högerbacken Cancelo vände inåt i planen och avlossade ett skott med sin vänsterfot som letade sig hela vägen in i det bortre krysset.

20 minuter in i den andra halvleken, med timmen spelad i Lissabon, utökade Portugal sin ledning. Cristiano Ronaldos ersättare för dagen, Diego Jota, kombinerade sig förbi det kroatiska mittfältet, drev in från vänsterkanten in i straffområdet, och petade in bollen bakom Livakovic till 2-0.

Bara tio minuter senare gjorde João Félix 3-0 till Portugal. Supertalangen tog emot bollen precis utanför Kroatiens straffområde och gjorde inga misstag - han avlossade ett skott direkt som gick in till 3-0 via Livakovic. Målet var João Félix första mål för det portugisiska A-landslaget.

Kroatien hann reducera på övertid genom Bruno Petkovic till 3-1, men det var för sent. André Silva han dessutom göra 4-1 innan slutsignalen hade gått.

4-1 blev slutresultatet. Ett styrkebesked av Portugal som går upp som etta i Sveriges Nations League-grupp. Nu väntar just Sverige härnäst på måndag, samtidigt som Kroatien möter Frankrike borta.

De portugisiska spelarna var minst sagt nöjda med insatsen och resultatet efter matchen:

- Vi spelade fantastiskt mot laget som kom tvåa i VM. Dessa matcher är inte lätta, men vi gjorde det väldigt bra. Jag tycker speciellt att vi gjorde det bra i den sista tredjedelen, där vi lyckades göra fyra mål, säger João Félix till den portugisiska tidningen A Bola efter matchen.

Startelvor:

Portugal: Lopes - Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro - Moutinho, Pereira, Fernandes - Silva, Felix, Jota.

Kroatien: Livakovic - Jedvaj, Lovren, Vida, Barisic - Pasalic, Kovacic - Brekalo,Vlasic, Rebic - Kramaric.