TV: Gibraltar bärgade historisk seger - se känslosamma firandet: "Tårar och allting"

Gibraltar spelade så sent som under hösten 2013 landets första fotbollslandskamp och gick därefter in i sitt första kval till EM 2016 i Frankrike för att sedan även vara med i kvalet till VM i Ryssland tidigare i sommar.

Inför kvällens möte med Armenien i Nations League, så hade laget ännu inte vunnit någon tävlingsmatch, men ändrade nu på det. Mittbacken Joseph Chipolina blev i andra halvlek hjälte från straffpunkten till 1-0 och en historisk första seger i tävlingssammanhang.

Efteråt firade spelarna vilt på planen genom att bland annat krama om varandra, samtidigt som det brast för en del, som lämnade planen i glädjetårar.

- Det för det här som vi håller på med fotboll, att det ska hända sådana här saker. Bollinnehavet var nästan 80-20 och det var otroligt mycket chanser, men de krigar och de krigar och sedan ser man vad det betyder. Det är tårar och allting, säger C Mores expert Alexander Axén i sändningen.

Gibraltar bärgade därmed även första segern i gruppspelet i Nations League och har nu tre poäng, vilket innebär att laget fortsatt är jumbo i gruppen.

Se Gibraltars känslosamma firande i spelaren ovan.