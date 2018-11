TV: Kross av Skottland mot Albanien - så gick det i division C

Grupp 1: Albanien - Skottland 0-4 (0-2)

Under kvällen gjorde Skottland sin första A-kamp någonsin mot Albanien på bortaplan. Hemmalaget började bäst men det var skottarna som gjorde matchens första mål. Ryan Fraser, till vardags i Bournemouth, tog sig förbi albanska försvarsspelare och sköt distinkt in ledningsmålet. Uppförsbacken, ja, den blev inte direkt mindre efter att hemmalagets Mërgim Mavraj fått syna det röda kortet. I slutet av den första halvleken fick gästernas Steven Fletcher chansen från elva meter och han gjorde inga misstag utan satte säkert 0-2 bakom den f.d. Kalmarmålvakten Etrit Berisha. I den andra halvlekens 55:e minut kom trean efter att James Forrest blivit frispelad och skjutit in sitt första landslagsmål. Innan den ryske huvuddomaren Vladislav Bezborodov förkunnade att matchen var slut hann gästerna utöka sin ledning ytterligare en gång vilken gjorde att slutresultatet tillslut skrevs till 0-4.

Grupp 4: Serbien - Montenegro 2-1 (2-0)

Två nationer, som båda tillhört ett och samma land, drabbade samman på Stadion Rajko Mitić i Belgrad. Matchens första mål kom efter halvtimmen spelad då hemmalagets Adem Ljajić fick bollen efter en snabb kontring och placerade in ledningsmålet. Drygt två minuter senare var det dags igen när Aleksandar Mitrović läckert skarvade in utökningen och noterades för sitt blott 22:a landslagsmål. Några minuter innan halvtidsvilan fick samma Mitrović chansen från elva meter men misslyckades med Panenka försöket och chippade bollen över. I den andra halvlekens 70:e minut reducerade gästerna efter ett skott upp i nättaket signerat Stefan Mugoša. Ett mål som blev matchens sista vilket innebar att slutresultatet skrevs till 2-1.

Rumänien - Litauen 3-0 (1-0)

En tuff uppgift väntade bortalaget, som inte vunnit någon av sina åtta senaste matcher. Dessutom var man piskade att vinna för att hoppet om att undvika nedflyttning skulle leva kvar. Mötet på Ilie Oană Stadion rivstartades då matchens första mål kom efter redan sju minuters spel när hemmalagets George Puşcaş blev helt ren framför mål och kunde enkelt lägga in ledningsmålet. Ett mål som gjorde hemmalaget kunde gå in till halvtidsvilan med en 1-0 ledning. I början av den andra halvleken kom 2-0 då Claudiu Keșerü fått öppet mål efter en retur av den litauiske målvakten. I den 65:e minuten var det dags igen när Nicolae Stanciu sköt in en frispark och fastställde slutresultatet 3-0. Kvällens resultat innebär att Rumänien är fortsatt grupptvåa och Litauen degraderas till division D.