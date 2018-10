Grupp 3:

Österrike - Nordirland 1-0 (0-0)

Två lag som båda förlorade sina debutmatcher i Uefa Nations League drabbades samman under fredagskvällen på Ernst-Happel-Stadion i Wien. Trots ett massivt bollinnehav hade hemmalaget svårt att skapa några särskilt vassa målchanser mot ett väldisciplinerat nordirländskt lag vilket gjorde att den första halvleken slutade mållöst. I den andra halvleken kom matchens första mål när Österrikes anfallsstjärna Marko Arnautovic frispelades av Peter Žulj och kunde placera in 1-0 målet. Den nyinsatte nordirländaren Will Grigg var närmast en kvittering i den andra halvleken när han nickade i stolpen men mötet i Wien slutade med österrikisk seger 1-0.