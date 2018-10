TV: Så gick det i division C: Lagerbäcks Norge vann måstematch

Grupp 4: Slovenien - Cypern 1-1 (0-1) 20:45

Två lag med minst sagt skakig form drabbade samman på Stadion Stožice i Ljubljana. Bägge lagen kom till Slovenien med endast en seger de senaste fem matcherna. Trots att det var hemmalaget som började allra bäst med ett stort bollinnehav var det cyprioterna som gjorde matchens första mål efter att Fotis Papoulis kommit fri och placerat in ledningsmålet. Med bara åtta minuter kvar av matchen sköt slovenen Nejc Skubic in kvitteringen på volley och fastställde slutresultatet 1-1. I och med hemmalagets sena kvittering undvek man, för tillfället, nedflyttning och kan nu i teorin klara sig kvar om man vinner nästa match samtidigt som andra resultat går deras väg.

Norge - Bulgarien 1-0 (1-0) 20:45

Ett toppmöte väntade på Ullevål i Oslo mellan tvåan Norge och gruppettan Bulgarien. Det norska laget, som var piskade att vinna, började förtroendeingivande och gjorde även matchens första mål när Omar Elabdellaoui avancerade längs kanten och spelade in till Mohamed Elyounoussi som enkelt kunde peta in ledningsmålet. Ett mål som gjorde att Norge kunde gå in till halvtidsvilan med en viktig 1-0 ledning. Trots flera chanser och kanske årets miss av norrmannen Joshua King i den andra halvleken slutade den mållös vilket betyder att Lagerbäcks Norge nu toppar gruppen på samma poäng som tvåan Bulgarien men med en bättre målskillnad.