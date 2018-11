Grupp 3: Malta - Färöarna 1-1 (1-1)

I den maltesiske huvudstaden Valletta ställdes hemmalaget Malta mot gästerna Färöarna i ett möte där i stort sätt ingenting stod på spel. Matchen fick trots det en minst sagt målrik inledning. I den 3:e minuten tog bortalaget ledningen för att bara en minut senare släppa in kvitteringen. Den andra halvleken slutade mållöst vilken innebär att slutsiffrona skrevs till 1-1. Efter kvällens oavgjorda batalj slutar Malta sist grupp tre medans Färöarna slutar på tredjeplats efter inbördes möten.

Kosovo - Azerbaijan 4-0 (1-0)

Två lag gjorde upp om gruppsegern i ett målrikt möte på Fadil Vokrri Stadium i Pristina. Hemmalaget fick en drömstart på matchen efter att den före detta Elfsborgsspelaren Arber Zeneli placerat in 1-0 utanför straffområdet. I början av den andra halvleken fick samme Zeneli chansen igen på friläge och gjorde inga misstag utan placerade in bollen bakom den utrusande bortakeepern. I den 61:a minuten blev förnedringen ett faktum då Amir Rrahmani kommit högst upp på ett inlägg och nickat in 3-0. I matchens 76:e minut kom Zenelis tredje mål efter att han klivit in i plan och vackert placerat in slutresultatet 4-0. Kvällens resultat innebär att Kosovo flyttas upp till division C samt får en ytterligare playoffchans till EM 2020.