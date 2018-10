TV: Så gick det i division D: Före detta Djurgårdsspelaren målskytt i Armeniens överkörning

Grupp 1: Kazakstan - Andorra 4-0 (2-0) 16:00

En mycket händelserik tillställning avhandlades på Astana Arena mellan Kazakstan och gästerna Andorra. Hemmalaget började matchen bäst och gjorde också matchens första mål i den 21 minuten genom Yerkebulan Seidakhmet, som förövrigt är den enda spelaren i det kazakiska laget som inte tillhör ett klubblag i den inhemska ligan. Drygt 20 minuter senare var utökningen ett faktum efter ett kliniskt avslut utanför straffområdet signerat Bauyrzhan Turysbek. I den andra halvlekens 61 minut kom också tre noll målet efter att bortakeepern Josep Gomes fumlat in bollen i eget mål. Innan den ukrainske domaren Serhiy Boiko förkunnade att matchen var slut han bortalaget dra på sig ett rött kort och kazakerna fastställa slutresultatet 4-0.

Lettland - Georgien 0-3 (0-2) 20:45

En tuff uppgift väntade letterna när gruppettan Georgien kom på besök, hemmalaget har nämligen

inte vunnit någon av sina fem senaste matcher medans gästerna har tre raka segrar. Letterna, som var piskade att vinna för att hoppet om uppflyttning skulle leva kvar, fick en mardrömsstart när den georgiske lagkaptenen Jaba Kankava bombade in 0-1 utanför straffområdet. 20 minuter senare utökade gästerna ledningen efter att Valerian Gvilia placerat in 0-2 från nära håll. I den andra halvlekens 61 minut utökade Giorgi Chakvetadze gästernas ledning genom att ta sig förbi två försvarare och placera in matchens sista mål vid den lettiska keeperns högra stolpe.

Grupp 4: Armenien - Makedonien 4-0 (1-0)

En spännande match på förhand väntade mellan mittfältsstjärnan Henrich Mchitarjans Armenien och Genoa-anfallaren Goran Pandevs Makedonien. Hemmalaget fick en drömstart på matchen efter att bortamålvakten Dimitrievski stått för en kraftig tavla när han styrde in Marco Pizellis skott i egen bur. Dessvärre fick samme Pizzelli, bara några minuter senare, bäras ut på bår med en befarad knäskada. Drygt 20 minuter in i den andra halvleken utökade hemmalagets sin ledning efter att den föredetta Djurgårdsspelaren Jowra Movsisian placerat in 2-0 från nära håll. Innan den svenska huvuddomaren Martin Strömbergsson förkunnade att matchen var slut hann hemmalaget göra både 3-0 och fastsälla slutresulatet 4-0 på stoptid genom Henrich Mchitarjan.

Gibraltar - Liechtenstein 2-1 (0-1)

Hemmalaget kom till matchen med stort självförtroende efter första tävlingssegern någonsin senast mot Armenien. Medans bortalaget blev överkörda med 4-1 i den makedoniske huvudstaden Skopje. Trots det var det gästerna som gjorde matchens första mål efter att Dennis Salanovic rundat målvakten och lagt ledningsmålet i den 15:e minuten. I den andra halvlekens 61 minut kom kvitteringen efter att George Cabrera kommit högst upp på ett inlägg och nickat in sitt första landslagsmål. Bara några minuter senare var vändningen ett faktum efter att Joseph Chipolina knoppat 2-1 på hörna. Efter kvällens seger har nu Gibraltar vunnit två historiska matcher i följd.