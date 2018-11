TV: Så gick det i division D: Vitryssland säkrade gruppsegern med seger mot San Marino

San Marino – Vitryssland 0-2 (0-1)

Vitryssland toppade gruppen inför sista omgången med två poäng framför Luxemburg och skulle säkra gruppsegern vid ett oavgjort resultat borta mot San Marino. Men Vitryssland ville mer och kunde göra 1-0 efter bara sju minuter. Efter ett fint anfall hittade Anton Saroka fram till Stanislav Dragun, som placerade in ledningsmålet. Vitryssland fortsatte och pressa och fick utdelning efter sju minuter även i andra halvlek. Denna gång var det ombytta roller när Dragun istället spelade fram Saroka som rakade in 2-0 vilket också blev slutresultatet. Vitryssland vann därmed gruppen medan San Marino slutade sist med noll poäng.

Moldavien – Luxemburg 1-1 (0-0)

Luxemburg hade inför matchen med Moldavien en liten chans att vinna gruppen ifall Vitryssland förlorade mot San Marino, medan Moldavien hade behövt hämta in tre poäng och elva mål för att slå Vitryssland om gruppsegern. Givet var då att bägge lagen behövde tre poäng i mötet mellan länderna. Moldavien öppnade målskyttet genom Radu Ginsari från straffpunkten efter en våldsam satsning av en försvarare i Luxemburg. Men bara tolv minuter senare kvitterade Luxemburg när Stefano Bensi stänkte in kvitteringen via ribban. 1-1 blev slutresultatet och Luxemburg slutade före Moldavien i tabellen.