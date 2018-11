TV: Så gick det i division D: Zenelis Kosovo körde över Malta

Grupp 4: Azerbajdzjan - Färöarna 2-0 (2-0)

Under lördagskvällen drabbade gästerna Färöarna och hemmalaget Azerbajdzjan samman på Olympiastadion i Baku. Ett möte där avståndet mellan nationernas båda huvudstäder uppgick till hela 4 500 kilometer. Hemmalaget började bäst och gjorde även matchens första mål efter att ett skott av Dimitri Nazarov styrts in via färöisk försvarsspelare. Drygt tio minuter senare kom utökningen efter att Mahir Madatov skickat iväg en projektil utanför straffområdet. Den andra halvleken slutade mållöst vilket innebär att slutresutatet skrevs till 2-0.

Malta - Kosovo 0-5 (0-1)

Den före detta Elfsborgsspelaren Arber Zenelis Kosova ställdes, under lördagskvällen, mot Malta på Ta’ Qali-stadion utanför huvudstaden Valletta. Matchens första mål kom efter ett maltesiskt försvarsmisstag som Vedat Muriqi tagit vara på genom att placera in ledningsmålet bakom hemmakeepern. Med 20 minuter kvar av ordinarie tid utökade gästernas Benjamin Kololli ledningen till 0-2 efter en kylig lobb. Åtta minuter senare blev förnedringen ett faktum när Donis Avdijaj fick öppet mål och kunde inte göra annat än att lägga in 0-3. Kvällens resultat, där slutsiffrorna tillslut skrevs till 0-5, innebär att Kosovo tog sin första bortaseger någonsin i Nations League sammanhang.