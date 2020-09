TV: Succéinhopp gav Finland segern mot Irland - målade efter 18 sekunder på planen

Finland besegrade Irland med 1-0 i Nations League under söndagen. Målet stod Fredrik Jensen för - och han gjorde det bara 18 sekunder efter att ha blivit inbytt.

Under söndagen reste Finland till Dublin för att ta sig an Irland i Nations Leagues B-division. Efter att ha förlorat sent mot Wales, då Kiefer Moore spikade slutresultatet 1-0 i matchens 80:e minut, var finnarna ute efter revansch – vilket de också skulle få.

Efter att matchen varit mållös i en timme stod 22-årige Fredrik Jensen för ett succéinhopp för Finland. Efter att Jensen bara varit på planen i 18 sekunder stötte han in Robert Taylors inlägg vid Irlands bortre stolpe till 1-0.

1-0 stod sig sedan matchen ut. Finland åker hem från detta landslagsuppehåll med en vinst och en förlust, medan Irland bara fått med sig ett kryss och en förlust.

Efter två matcher spelade leder Wales B-divisionens grupp 3 med sex poäng, följt av Finland på tre poäng. Moldavien och Irland har en poäng vardera, men Finland kniper tredjeplatsen då de har fler gjorda bortamål.