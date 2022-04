Ökat Uefa-bidrag kan ge miljonregn över svenska klubbar

AIK: 523 517 euro, 5, 3 miljoner kronor

Malmö FF: 341 657 Euro, 3,5 miljoner kronor

Helsingborgs IF: 211 345 Euro, 2,1 miljoner kronor

IFK Göteborg: 188 192 Euro, 1,9 miljoner kronor

BK Häcken: 186 402 Euro, 1,9 miljoner kronor

IFK Norrköping: 166 860 Euro, 1,7 miljoner kronor

Djurgårdens IF: 151 632 Euro, 1,5 miljoner kronor

IF Elfsborg: 77 292 Euro, 790 000 kronor

Örebro SK: 46 159 Euro, 475 000 kronor

Hammarby IF: 36 185 Euro, 373 000 kronor

Kalmar FF: 31 627 Euro, 326 000 kronor

AFC Eskilstuna: 27 674 Euro, 285 000 kronor

Dalkurd FF: 23 079 Euro, 238 000 kronor

Källa: Svensk elitfotboll