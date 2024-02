Oklart om Norge stödjer kritiserad stadgeändring: "Vi ser det inte som för eller emot Ceferin"

På torsdag samlas Uefas medlemmar i Paris för en kongress. På agendan finns bland annat ett förslag från Uefa-basen Alexander Ceferin om att ändra på organisationens stadgar som senast ändrades 2017.

Om förslaget går igenom skulle det innebära att slovenen Ceferin skulle kunna ställa upp för omval även 2027 - då hans första tre år som Uefa-bas efter att han ersatte den avsatte Michel Platini inte skulle räknas.

Vilket gör att Ceferin skulle sitta 15 år som Uefa-bas trots att man har en gräns på tolv år.

Förslaget fick Uefas fotbollschef Zvonimir Boban att säga upp sig för två veckor sedan och kroaten var mycket upprörd i ett öppet brev och kallade förslaget en "katastrof".

Annons

"Om jag skulle acceptera ett beslut som är så här svårt och fel, och vända bort huvudet från det, skulle jag gå emot principer och värderingar som jag har en djup tro på".

Svenska fotbollförbundet har beslutat sig för att rösta för Alexander Ceferins förslag på torsdag, enligt Expressen.

- Vi kommer att stödja den stadgeförändringen som är föreslagen, säger generalsekreteraren Andrea Möllerberg till tidningen och fortsätter:

- Vi har diskuterat det i olika forum. Vår bedömning internt är att det är en acceptabel förändring som vi står bakom.

Under söndagen deltog Norges ordförande Lise Klaveness i den danska konferensen Play the Game som i år hålls i Trondheim. Under några dagar träffas forskare, journalister och representanter för olika idrotter och dess organisationer för att tala om utmaningar inom idrotten.

Annons

Lise Klaveness fick då frågan om hur det norska fotbollsförbundet ska rösta på torsdag, men NFF har inte bestämt sig.

- För oss är det mycket viktigt att inte rösta på något som försvagar organisationen (Uefa) ur ett styrningsperspektiv men det är också givet att stadgarna från 2017 måste göras tydligare. Vi kan inte bara göra något för att tillfredsställa media.

På kongressen på torsdag i Paris är det mer än ett förslag som ska upp till omröstning, enligt Klaveness, och det är många saker som måste vägas in. Vilket NFF-basen förklarade från scenen i Trondheim:

Det är en del som handlar om den mandatperioden ska räknas när det handlar om max tre mandatperioder eller inte. Ska han (Ceferin) kunna ställa upp i valet 2027 eller inte?

Den andra delen är att den kvinnliga representationen (i Uefas exekutivkommitté) ska gå från en ledamot till två. Vi hade helst velat ha fem eller i varje fall inte en kvot utan en vanlig omröstning med ett minimiantal. Då hade man fått in fler kvinnor, men det är bättre med två än med en i varje fall.

Annons

- I Norge har vi gått igenom förslagen och träffat kollegor som är för ändringarna och emot ändringarna. Det blir också intressant att se om det blir ett paket av dem eller separata omröstningar. Vi är också intresserade av hur exekutivkommitté och presidenten (Ceferin) ska motivera att man rösta för dem. Sedan kommer vi att bestämma oss.

- Stadgarna går att tolka på olika sätt och därför är förslagen viktiga. Vi diskuterar det mycket, det är bara en omröstning och vi har bara en röst, men det handlar om en process som rör styrningen (av Uefa).

- Vi ser det inte som för eller emot Ceferin, utan vad som är bäst för styrningen.