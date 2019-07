Uefa-utredare friade PSG - trots intern kritik

Sommaren år 2017 hade Qatar-ägda PSG spenderarbyxorna på sig och värvade stjärnorna Neymar och Kylian Mbappé för vad som, enligt the New York Times, kostade klubben 400 miljoner dollar, över tre miljarder svenska kronor. En astronomisk summa och med tanke på det valde Uefa inleda en utredning "i ljuset av PSG:s senaste transferaktiviteter" för att se om klubben brutit mot det ekonomiska regelverket Financial Fair Play, FFP.

Den 13 juni i fjol lade Uefa ner utredningen, då organisationen inte kunde finna några felaktigheter. Men det föll inte i god jord hos alla i organisationen. Enligt The New York Times, som tagit del av dokument, skriver att när José Narciso da Cunha Rodrigues, tidigare domare och numera representant i ett av Uefa:s FFP-organ, reagerade på att fallet lades ned när den belgiske utredaren Yves Leterme friat PSG. Cunha Rodrigues valde således att skicka tillbaka rapporten till utredaren där han krävde Leterme att ompröva han skulle ompröva beslut. Enligt The New York Tumes skrev Cunha Rodrigues, efter att ha sett Letermes slutsatser, bland annat:

”Beslutet att avsluta ärendet var uppenbart felaktigt”.

Ärendet öppnades aldrig igen av Uefa och Cunha Rodrigues och hans FFP-organ överklagade till Cas. Men även där lades fallet ned och Letermes beslut att fria PSG stod fast.