PSG får rätt av Cas - Uefa lägger ner utredning

Uefa meddelade under 2017 att man valt att inleda en utredning "i ljuset av PSG:s senaste transferaktiviteter". Den meningen syftade med all sannolikhet på just värvningarna av Neymar och Kylian Mbappé, vilka kom in för stora summor till klubben. Uefa ville därför undersöka om PSG bröt mot det ekonomiska regelverket Financial Fair Play.

"Under de närmaste månaderna kommer Uefa Club Financial Control Body att regelbundet träffas för att noggrant gå igenom all dokumentation kopplad till det här fallet", skrev Uefa då.

Men den 13 juni i fjol lade Uefa ner utredningen, då organisationen inte kunde finna några felaktigheter. Trots det öppnade Uefa fallet igen den 22 juni, även om det först öppnades formellt den 3 oktober samma år. Det innebar att Uefa bröt mot sina egna regler i och med att ett fall måste återupptas formellt senast tio dagar efter att det stängts.

PSG överklagade därmed det till idrottens skiljedomstol (Cas) och fick i dag rätt. Det innebär att fallet läggs ner och PSG klarar sig undan möjlig bestraffning.