Uefas Supercup 2025 spelas i Udine

Uefa Super Cup avgörs varje år och ställer vinnarna i Champions League och Europa League mot varandra.

Årets final vanns av Real Madrid som besegrade Atalanta. Segern innebar att Madrid blev ensam på täppan gällande segrar av supercupen med sex titlar.

2024 års supercup avgjordes i Warszawa. Nu står det klart 2025-års upplaga avgörs i italienska Udine, det meddelar Uefa på X.

Finaldatumet är satt till den 13 augusti nästa sommar.

Stadio Friuli har tidigare stått värd för tre matcher i VM 1990 samt tre matcher under U21-EM 2019.

Arenan genomgick ett ansiktslyft mellan 2013 och 2016 och har numera kapacitet för drygt 25 000 åskådare. Till vardags spelar Serie A-klubben Udinese på arenan.

🇮🇹 Udine has been selected to host the 2025 UEFA Super Cup!



The Stadio Friuli, home to Italian club Udinese, also hosted the 2019 Under-21 EURO final. pic.twitter.com/SvW3P7gq1M