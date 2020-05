Bakslag för USA:s damlandslag - domstol hävdar jämställd ersättning

USA:s damlandslag får större ersättning än herrspelarna av det amerikanska fotbollsförbundet. Det hävdar nu en amerikansk domstol, skriver The New York Times. "Vi kommer aldrig att sluta kämpa för jämställdhet", skriver stjärnspelaren Megan Rapinoe på Twitter.

Det amerikanska damlandslaget, som förra sommaren tog VM-guld i Frankrike, stämde i fjol sitt förbund med målet att få lika ersättning som landslagsspelarna på herrsidan. Damspelarna tyckte inte att så har varit fallet senaste åren. I mitten av mars blev det amerikanska förbundets svar, enligt BBC, offentligt och i det stod det bland annat att damlandslaget skulle vara "mindre talangfullt" och "har mindre ansvar än sina manliga kollegor". Det väckte bland annat ilska bland spelare i damlandslaget.

- Jag tror inte att någon vill sponsra en organisation som är uppenbart sexistisk, sa storstjärnan Megan Rapinoe enligt BBC.

Nu ser det samtidigt inte ut att bli mer i ersättning för damspelarna.

En domstol i Los Angeles har, enligt amerikanska tidningen The New York Times, tagit beslut om just det, då domstolen menar att ersättningarna, för dam- och herrlandslaget, beräknas på olika sätt och att olika utbetalning per match därför är rimlig. Damspelarna krävde 66 miljoner dollar, drygt 650 miljoner kronor för åren 2014-2017, men får nu alltså inte det, då domstolen anser att damspelarna inte får lägre ersättning än herrspelarna, i stället till och med mer beroende av olika avtal.

Enligt damlandslagets stämningsansökan ersätts damspelarna med runt 1,6 miljoner kronor mindre än herrspelarna efter 20 landskamper på ett år, men enligt förbundet spelar dock det ingen roll, då damspelarna ska ha avstått en bonus som herrspelarna får, då de i stället bland annat får en fast grundlön, sjukförsäkring, betald barnomsorg och pensionsavtal, något som inte på samma sätt gäller för herrspelarna. Det ska därmed bidra till att ersättningarna till de olika landslagen till och med är till damlandslagets fördel, menar domstolen.

Damlandslagets talesperson Molly Levinson menar dock i sin tur att damspelarna kommer att överklaga domen gällande ersättning, även om det förstås råder osäkerhet om den överklagan går igenom. Oavsett kommer det dock att bli en rättegång, då domstolen menar att damspelarna har rätt om att de ska få lika behandling gällande resor, träningsmöjligheter, medicinsk hjälp och boende. Rättegången kommer att inledas den 16 juni i år, antingen med eller utan frågan om ersättning.

En av de stora stjärnspelarna i damlandslaget Megan Rapinoe har kommenterat beskedet på Twitter så här:

"Vi kommer aldrig att sluta kämpa för jämställdhet", skriver hon.