Blomberg lämnar MLS - blev inte som planerat: "Inte i närheten"

Johan Blomberg, 32, fick under förra säsongen ont om speltid med Colorado Rapids i MLS och blev därmed under höstsäsongen utlånad till Gif Sundsvall med spel i allsvenskan. Blomberg tog en ordinarie plats i laget, men lyckades som bekant inte hjälpa Giffarna till ett nytt allsvenskt kontrakt, då laget ramlade ner till superettan. Efter säsongens slut gick också spelarens låneavtal med klubben ut.

- Det var såklart tråkigt, men livet går vidare. Det kommer alltid nya matcher och jag har försökt gå vidare så fort som möjligt, säger 32-åringen till Fotbollskanalen.

Blomberg har ett utgående kontrakt med Rapids och är inställd på att det inte blir en fortsättning med klubben i MLS.

- Jag har haft lite kontakt med dem och det känns som att det inte blir någon fortsättning där. Vi har egentligen inte pratat kontrakt och jag känner inget större sug på att komma tillbaka. Jag tror inte att de har något intresse av det heller. Det känns ganska naturligt, men om de kommer med något får man kolla på det, även om det inte är aktuellt i dagsläget.

Blomberg summerar både en bra och dålig tid i Colorado. Det gick bra första året med gott om speltid - totalt fyra assist på 24 matcher i MLS - men under andra året blev det endast tre framträdanden i ligaspelet. Colorado blev samtidigt under 2018 elva av tolv lag i västra divisionen och under 2019 nia av tolv lag i samma division.

- Första året var bra för egen del som en första säsong, men sedan är det klart att det inte gick så bra sportsligt och framför allt inte under andra året för egen del. Det blev inte riktigt som jag tänkte mig. Jag fick en helt annan bild utifrån det jag fick förklarat för mig när jag skrev på. Det har inte varit i närheten av det, men samtidigt har det varit ett jäkla äventyr. Det är mer än bara fotbollen som man tar med sig därifrån och jag ångrar inte att jag var där. Fotbollsmässigt hade jag större förhoppningar och jag är glad över att jag kom till allsvenskan igen, så det blev ändå ett hyfsat avslut.

Hur menar du med att det blev något annat än du förväntade dig?

- Tränaren skrev på två veckor efter att jag kom dit och sportchefen hade en helt annan bild av hur vi skulle spela. Det var inte många i laget som var nöjda med den nye tränaren. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men det var inte alls som det var sagt. Det var väldigt speciell och destruktiv fotboll. Det kändes inte som att det var de bästa förutsättningarna för att göra bra ifrån sig, väldigt speciellt fotbollsmässigt. Sedan fick han sparken rätt tidigt under andra året, men då var det nästan försent, säger Blomberg och fortsätter:

- Vi hade också en helt enorm omsättning med spelare, runt 20-25 spelare försvann och nya kom in. Det var egentligen kaos. På så sätt var det lite tråkigt, men också en lärdom. Man fick vara med om den grejen och det var ganska tufft fotbollsmässigt, men en bra erfarenhet med att spela utomlands och det är något man tar med sig. Jag kan ta med mig något positivt därifrån med att man har lärt sig mycket.

Var är du sugen på att spela nu?

- Jag känner mig rätt öppen för vad som helst. Jag känner nog lite att jag vill avvakta och se vad det kommer för intresse och sedan ta beslut utifrån det. Jag kan egentligen tänka mig vad som helst, bara det känns bra socialt och sportsligt kan jag tänka mig lite allt möjligt.

Hur ser intresset ut för Johan Blomberg?

- Det är min agent som sköter det, men det har varit lite smått här och där, men det är inget som har varit jättehett hittills. Vi får se i december och i januari helt enkelt. Det känns väldigt öppet kring vad det kan bli.